В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Слуцке состоялась церемония почтения памяти Национального героя Азербайджана, белоруса по национальности, майора Анатолия Давидовича, погибшего в июне 1992 года в боях за территориальную целостность Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

В Радоницу - день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших, представители посольства Азербайджана и аппарата военного атташе в Беларуси встретились с матерью Национального героя Кимой Двавидович. Сначала они посетили могилу Национального героя и почтили его память.

На церемонии было подчеркнуто, что героизм майора Давидовича еще больше укрепил дружбу и братство между азербайджанским и белорусским народами, и его память всегда чтят в обеих странах.

Мать героя Кима Давидович выразила признательность главе государства, руководству минобороны Азербайджана, сотрудникам посольства и аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси за уважение, проявляемое светлой памяти ее сына.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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