В государственное достояние Азербайджана включены произведения 35 авторов и 11 фильмов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении "Правил объявления произведений государственным достоянием" и "Список авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием, и фильмов, объявленных государственным достоянием", сообщает в субботу Trend.

Соответствующее решение подписал премьер Новруз Мамедов.

В соответствии с решением, специальные выплаты на уровне авторского гонорара за использование произведений, объявленных государственным достоянием, будут подсчитываться в соответствии с тарифными ставками, указанными в "Минимальной сумме авторского гонорара за массовое использование произведений литературы и искусства", утвержденных решением Кабинета министров от 2 мая 1997 года "О вопросах в связи с применением закона "Об авторском праве и смежных правах", и перечисляться пользователями на казначейский счет Агентства по интеллектуальной собственности.

Оплата в размере двух процентов от общей суммы тиража для издания произведений, объявленных государственным достоянием, подсчитывается, и перечисляется на казначейский счет Агентства по интеллектуальной собственности.

Агентству по интеллектуальной собственности поручено обеспечить перевод средств, поступивших на казначейский счет за использование произведений, объявленных государственным достоянием, в государственный бюджет.

Авторы, чьи произведения объявлены государственным достоянием:

1. Гатран Тебризи;

2. Мехсети Гянджеви;

3. Афзаладдин Хагани;

4. Низами Гянджеви;

5. Гази Бурханаддин;

6. Имадеддин Насими;

7. Ашуг Гурбани;

8. Шах Исмаил Хатаи;

9. Мухаммед Физули;

10. Ашуг Аббас Туфарганлы;

11. Молла Панах Вагиф;

12. Молла Вели Видади;

13. Гасым бек Закир;

14. Мирза Фатали Ахундзаде;

15. Гасан бек Зардаби;

16. Сеид Азим Ширвани;

17. Хуршудбану Натаван;

18. Мирза Алекпер Сабир;

19. Наджаф бек Везиров;

20. Ашуг Алескер;

21. Джалил Мамедкулизаде;

22. Абдуррагим бек Ахвердиев;

23. Джафар Джаббарлы;

24. Ахмед Джавад;

25. Микаил Мушфиг;

26. Ахмед бек Агаев;

27. Али бек Гусейнзаде;

28. Нариман Нариманов;

29. Мамед Саид Ордубади;

30. Гусейн Джавид;

31. Азим Азимзаде;

32. Юсиф Везир Чеменземинли;

33. Узеир Гаджибеков;

34. Самед Вургун;

35. Алиага Вахид.

Фильмы, объявленные государственным достоянием:

1. "Севиль" (1929 год);

2. "Лятиф" (1930 год) ;

3. "Исмет" (1934 год);

4. "У самого синего моря" (1935 год) ;

5. "Алмаз"(1936 год) ;

6. "Бакинцы"( 1938 год) ;

7. "Сельчане" (1939 год) ;

8. "Сабухи" (снят в 1941 году)

9. "Одна семья" (1943 год) ;

10. "Аршин мал алан" (1945 год) ;

11. "Встреча" (1955 год).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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