В государственное достояние Азербайджана включены произведения 35 авторов и 11 фильмов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение об утверждении "Правил объявления произведений государственным достоянием" и "Список авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием, и фильмов, объявленных государственным достоянием", сообщает в субботу Trend.
Соответствующее решение подписал премьер Новруз Мамедов.
В соответствии с решением, специальные выплаты на уровне авторского гонорара за использование произведений, объявленных государственным достоянием, будут подсчитываться в соответствии с тарифными ставками, указанными в "Минимальной сумме авторского гонорара за массовое использование произведений литературы и искусства", утвержденных решением Кабинета министров от 2 мая 1997 года "О вопросах в связи с применением закона "Об авторском праве и смежных правах", и перечисляться пользователями на казначейский счет Агентства по интеллектуальной собственности.
Оплата в размере двух процентов от общей суммы тиража для издания произведений, объявленных государственным достоянием, подсчитывается, и перечисляется на казначейский счет Агентства по интеллектуальной собственности.
Агентству по интеллектуальной собственности поручено обеспечить перевод средств, поступивших на казначейский счет за использование произведений, объявленных государственным достоянием, в государственный бюджет.
Авторы, чьи произведения объявлены государственным достоянием:
1. Гатран Тебризи;
2. Мехсети Гянджеви;
3. Афзаладдин Хагани;
4. Низами Гянджеви;
5. Гази Бурханаддин;
6. Имадеддин Насими;
7. Ашуг Гурбани;
8. Шах Исмаил Хатаи;
9. Мухаммед Физули;
10. Ашуг Аббас Туфарганлы;
11. Молла Панах Вагиф;
12. Молла Вели Видади;
13. Гасым бек Закир;
14. Мирза Фатали Ахундзаде;
15. Гасан бек Зардаби;
16. Сеид Азим Ширвани;
17. Хуршудбану Натаван;
18. Мирза Алекпер Сабир;
19. Наджаф бек Везиров;
20. Ашуг Алескер;
21. Джалил Мамедкулизаде;
22. Абдуррагим бек Ахвердиев;
23. Джафар Джаббарлы;
24. Ахмед Джавад;
25. Микаил Мушфиг;
26. Ахмед бек Агаев;
27. Али бек Гусейнзаде;
28. Нариман Нариманов;
29. Мамед Саид Ордубади;
30. Гусейн Джавид;
31. Азим Азимзаде;
32. Юсиф Везир Чеменземинли;
33. Узеир Гаджибеков;
34. Самед Вургун;
35. Алиага Вахид.
Фильмы, объявленные государственным достоянием:
1. "Севиль" (1929 год);
2. "Лятиф" (1930 год) ;
3. "Исмет" (1934 год);
4. "У самого синего моря" (1935 год) ;
5. "Алмаз"(1936 год) ;
6. "Бакинцы"( 1938 год) ;
7. "Сельчане" (1939 год) ;
8. "Сабухи" (снят в 1941 году)
9. "Одна семья" (1943 год) ;
10. "Аршин мал алан" (1945 год) ;
11. "Встреча" (1955 год).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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