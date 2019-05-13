Совет печати: В Азербайджане на долю женщин приходится около половины сотрудников медиа

13 мая 2019 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, среди занятых журналистикой лиц, порядка 45-55 процентов составляют женщины.

Об этом сказал председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев, выступая на конференции Совета Европы на тему «Гендерное равенство и медиа», проводимой в рамках проекта «Гендерное равенство в Азербайджане и свобода медиа», сообщает в понедельник Trend.

По словам Амашева, ведущей силой азербайджанской журналистики, в основном, являются женщины: «К сожалению, число женщин среди руководителей медиа незначительно, но в скором времени, работающие сегодня журналистами женщины, возглавят органы медиа».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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