Завершен первый этап реализации Концепции управления бытовыми отходами в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился первый этап реализации Концепции по сбору, транспортировке и сортировке твердых отходов в Баку, осуществляемой известной британской компанией Mott MacDonald.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Исполнительную власть города Баку, в рамках проекта, в Наримановском районе столицы создан Центр мониторинга. Два специалиста компании, командированные из Великобритании, проводили в Центре исследования бытовых отходов на территории района. Также проведена работа по определению состава отходов, видов их сортировки и наиболее эффективных маршрутов транспортировки. На завершение процесса потребуется несколько месяцев.

Кроме того, планируется определение размеров, цветов контейнеров, логотипов, которые будут на них нанесены, а также просветительская работа с населением.

В рамках проекта, новые современные контейнеры для бытовых отходов уже установлены в семи районах (Сабаильском, Наримановском, Ясамальском, Насиминском, Бинагадинском, Низаминском и Хатаинском) столицы. Это планируется сделать также и в остальных районах Баку. Полная реализация Концепции ожидается к концу текущего или началу будущего года.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.