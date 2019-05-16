Президент Европейского гимнастического союза объявил об открытии Чемпионата Европы в Баку (ФОТО)

16 мая 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг, 16 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась открытие 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Об открытии Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку объявил президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, выступая на мероприятии.

«Дамы и господа, уважаемые гости, приветствую вас от имени Европейского гимнастического союза. Чемпионат Европы по художественной гимнастике проводится в Азербайджане четвертый раз. И как всегда спортивное мероприятие пройдет на самом высоком уровне. За это хочу выразить признательность президенту Федерации гимнастики страны Мехрибан Алиевой, всем членам организационного комитета, волонтерам», - сказал Фарид Гаибов на открытии Чемпионата.

Напомним, что 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку состоится 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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