Cтуденты БГУ награждены на конференции по модели ООН (ФОТО)

БАКУ/Trend/-Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев встретился со студентами, которые приняли участие в III Национальной конференции MUN – по модели ООН, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БГУ.

Конференция дает молодым людям возможность попробовать себя на настоящей дипломатической практике и находить решения реальных проблем на заседаниях симуляционных комитетов ООН. Участники смогли проверить свои навыки дипломатии в символических комитетах Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН и таких структурах этой организации , как «ООН-женщины» и Программа ООН по окружающей среде. Студенты обсуждали проблему неравной оплаты труда женщин и мужчин, дебатировали о перспективах перехода к цифровому управлению и участия граждан в управлении, а также о влиянии текстильной промышленности на окружающую среду.

По итогам конференции студенты юридического факультета Кенан Халилов, Жале Рафиева, Хумай Мамедова, Сельджук Юсифли и студенты факультета международных отношений и экономики Марьям Ханбабазаде и Рена Байрамова награждены в различных номинациях.

Отметив государственную заботу о молодежи в Азербайджане и условия, созданные для их всестороннего развития, ректор Эльчин Бабаев поздравил награжденных студентов и пожелал им новых успехов. В ходе встречи студенты ответили на вопросы по темам конференции и рассказали о своих дальнейших планах.

Отметим, что конференция проходила в рамках проекта «Создание новых платформ для активного участия молодежи в глобальных политических дискуссиях», реализуемого в Азербайджане Программой развития ООН.

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