За три месяца в Азербайджане на свет появились свыше 32 тыс. новорожденных

18 мая 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января по март текущего года районные (городские) отделы Минюста Азербайджана зарегистрировали 32 402 новорожденных, сообщает в субботу Trend.

На каждые 1000 человек населения этот показатель составил 13,3.

Как говорится в сообщении, из родившихся 53,5 процента – мальчики, 46,5 процента – девочки.

Отметим, что 708 новорожденных – двойни, 27 – тройни.

(Автор: Эльчин Мехьтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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