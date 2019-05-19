В Баку состоялась церемония награждения победителей Чемпионата Европы по художественной гимнастике в индивидуальной программе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, сообщает Trend.

В упражнениях с обручем золотую медаль завоевала Дина Аверина (Россия, 23.300 балла), серебряную медаль – Екатерина Галкина (Беларусь, 21.150 балла), бронзовую медаль – Николь Зеликман (Израиль, 20.950 балла).

Награды победителям вручили президент технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике Наталья Кузьмина, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG) Доминик Мюллер-Лот, генеральный директор (UEG) Лиза Вортман.

В упражнениях с мячом первое место заняла Арина Аверина (Россия, 22.850 балла), на втором месте Александра Солдатова (Россия, 22.050 балла), на третьем – Боряна Калейн (Болгария, 21.800 балла).

Награды победителям вручили пресс-секретарь UEG Тина Геретс, член Технического комитета по художественной гимнастике UEG Елена Алипранди, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте Яна Батыршина.

В упражнениях с булавами золотую медаль завоевала Арина Аверина (Россия, 23.200 балла), серебряную медаль - Дина Аверина (Россия, 22.950 балла), бронзовую медаль – Влада Никольченко (Украина, 22.475 балла).

Награды вручили - менеджер UEG Клэр Тернер, член Технического комитета по художественной гимнастике UEG Евангелия Трикомити, вице-президент Национального олимпийского комитета Хазар Исаев.

В упражнениях с лентой первое место заняла Дина Аверина (Россия,20.400 балла), второе место - Александра Солдатова (Россия, 20.300 балла), а третье место - Боряна Калейн (Болгария, 19.750 балла).

Награды вручили глава Технического комитета по художественной гимнастике UEG Мария Петрова, член Технического комитета по художественной гимнастике UEG Элена Нефедова, директор соревнований Наталья Буланова.

Также состоялось награждение в номинации SmartScoring Shooting Star, данной награды удостоена австрийская гимнастка Николь Рупрехт. Награду вручил представитель SmartScoring Кямран Рамазанов.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступили в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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