Обнародованы результаты выпускных экзаменов в Азербайджане

20 мая 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты первого этапа выпускных экзаменов, проведенных в марте 2019 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) по уровню общего среднего образования (9 классов) и 7 апреля - по уровню полного среднего образования (11 классов), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Принявшие участие в экзамене могут ознакомиться с результатами экзаменов, графическим изображением вопросника, критериями оценивания по каждому заданию открытого типа на сайте ГЭЦ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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