В Азербайджане предлагают снизить материальную зависимость пожилых родителей от детей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается усилить программу социальной защиты с целью ослабления финансовой зависимости пожилых родителей от своих детей.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос отражен в проекте Национального плана деятельности по устранению полового дисбаланса среди новорожденных, разработанном правительством Азербайджана в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения. Целью проекта является устранение в стране факторов, влияющих на формирование полового дисбаланса среди новорожденных.

Исследования показывают, что в Азербайджане баланс между новорожденными мальчиками и девочками соответствовал биологической норме до начала 1990-х годов, но с распадом СССР, стал резко нарушаться. Причиной этому стали экономические и иные проблемы, возникшие после распада СССР, предпочтение мальчиков, как средства экономического обеспечения семей, и широкое распространения такой семейной модели.

В проекте Национального плана говорится, что для снижения зависимости пожилых родителей от детей важно укрепление их экономического положения. В случае с Азербайджаном речь идет, бесспорно, о зависимости от сыновей. В проекте отмечается, что в центре внимания должны быть, в первую очередь, малоимущие семьи, так как материальное неблагополучие напрямую влияет на выбор в пользу детей мужского пола. В документе рекомендуется, в том числе, обеспечить пожилых людей соответствующим медицинским обслуживанием.

Отметим, что, по словам председателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейновой, принятие Национального плана деятельности по устранению полового дисбаланса среди новорожденных планируется уже в текущем году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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