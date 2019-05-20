В Азербайджане предлагают снизить материальную зависимость пожилых родителей от детей

20 мая 2019 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается усилить программу социальной защиты с целью ослабления финансовой зависимости пожилых родителей от своих детей.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос отражен в проекте Национального плана деятельности по устранению полового дисбаланса среди новорожденных, разработанном правительством Азербайджана в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения. Целью проекта является устранение в стране факторов, влияющих на формирование полового дисбаланса среди новорожденных.

Исследования показывают, что в Азербайджане баланс между новорожденными мальчиками и девочками соответствовал биологической норме до начала 1990-х годов, но с распадом СССР, стал резко нарушаться. Причиной этому стали экономические и иные проблемы, возникшие после распада СССР, предпочтение мальчиков, как средства экономического обеспечения семей, и широкое распространения такой семейной модели.

В проекте Национального плана говорится, что для снижения зависимости пожилых родителей от детей важно укрепление их экономического положения. В случае с Азербайджаном речь идет, бесспорно, о зависимости от сыновей. В проекте отмечается, что в центре внимания должны быть, в первую очередь, малоимущие семьи, так как материальное неблагополучие напрямую влияет на выбор в пользу детей мужского пола. В документе рекомендуется, в том числе, обеспечить пожилых людей соответствующим медицинским обслуживанием.

Отметим, что, по словам председателя Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейновой, принятие Национального плана деятельности по устранению полового дисбаланса среди новорожденных планируется уже в текущем году.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хиджран Гусейнова: Демографическое развитие страны без развития женщин невозможно
Общество 18 мая 14:45
В мире немного стран с такой же сильной законодательной базой по обеспечению прав женщин, как Азербайджан - Госкомитет
Политика 13 мая 11:13
Хиджран Гусейнова: Нет необходимости превращать в кампанию вопрос смерти школьницы, факт всесторонне расследуется
Общество 11 апреля 11:52
В Центре Гейдара Алиева состоялся конгресс Fərqli Fərdlər (ФОТО)
Общество 6 апреля 15:21
Госкомитет Азербайджана готовится принять важные документы в сфере защиты детей, нуждающихся в особой заботе
Общество 6 апреля 11:53
Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой демонстрирует то, какого высокого уровня достигли азербайджанские женщины – госкомитет
Политика 6 марта 11:04
Лента новостей
Азербайджано-турецкое предприятие по производству удобрений расширит географию поставок
Бизнес 17:31
Южный Судан закроет посольства в некоторых странах из-за экономического кризиса
В мире 17:29
Ненефтяная промышленность в Азербайджане наращивает объемы
Бизнес 17:26
В Азербайджане продолжает сокращаться металлургическая промышленность
Бизнес 17:26
Королева Великобритании поздравила Президента Ильхама Алиева с Днем Республики
Политика 17:19
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение проектирования и строительства Центра Службы ASAN в Кюрдамире
Политика 17:18
Минфин Канады объявил о снятии ответных пошлин на американские товары
В мире 17:16
Эксперты доработают в Минске проект положения об Играх стран СНГ
Беларусь 17:13
В Азербайджане процесс выхода бизнеса на рынок труда будет координироваться Общественными советами (Эксклюзив)
Бизнес 17:12