В Баку начались собеседования по приему в лицеи и гимназии

21 мая 2019 22:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начала работать Комиссия по собеседованиям, которая проверяет способности устной речи детей при приеме в первый класс в секторы лицеев и гимназий, в которых обучение ведется на иностранном языке, на 2019-2020 учебный год, сообщает во вторник Trend.

Комиссия функционирует в полной средней школе № 12.

Отметим, что 20 мая завершилась регистрация электронных заявлений в секторы лицеев и гимназий при минобразования, с обучением на иностранном языке и Классическую гимназию № 160 при Управлении образования города Баку.

В рамках процесса, продолжавшегося с 13 марта по 20 мая, в указанные общеобразовательные учреждения было направлено 3 426 электронных запросов, из которых 1 132 выбрали в качестве языка обучения азербайджанский язык, поэтому были приняты вне конкурса.

Прием детей в Бакинский Европейский лицей, Республиканскую гимназию искусств и среднюю специальную музыкальную школу им. Бюльбюля проводится строго по конкурсу.

Всего с 31 марта электронную регистрацию по приему в первый класс прошли 44 536 детей.

Этот показатель близок к 90 процентам прогноза по приему в первый класс по городу Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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