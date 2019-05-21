ИВ Баку: Информация о закрытии «Торговой» не соответствует действительности

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть города Баку прокомментировала распространенную ранее в СМИ информацию о том, что с 25 по 31 мая жителей Баку не будут пускать на ул. Низами (т.н. "Торговая").

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-секретаря ИВ Баку Исрафила Керимова, данная информация не соответствует действительности, и никаких ограничений вводиться не будет.

«Подобная информация носит провокационный характер. Футбол – это игра, которую смотрит и за которую болеет масса людей. Его любят все, и какие-либо ограничения недопустимы. Наоборот, в этот день в Баку будет царить праздничное настроение, будут проведены различные мероприятия».

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальная матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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