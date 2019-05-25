Азад Рагимов: На матче Лиги Европы УЕФА в Баку будет свыше 30 тыс. иностранных болельщиков

25 мая 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку полностью готов к финальному матчу Лиги Европы УЕФА. Об этом сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, сообщает Trend.

Рагимов напомнил, что ранее Баку принимал у себя первые Европейские игры, Игры исламской солидарности и другие соревнования международного значения.

Министр отметил, что на финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков.

По его словам, официальные представители УЕФА оценили Бакинский Олимпийский стадион в 4,5 балла по 5-балльной шкале. «Азербайджанские болельщики с нетерпением ожидают этого матча», - сказал министр.

Отметим, что 29 мая в Баку пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Матч пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе, вмещающем 68 тысяч зрителей, и начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова)

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