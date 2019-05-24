Национальная арена гимнастики в Баку прекрасна – тренер из Великобритании

24 мая 2019 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Баку для спортсменов созданы хорошие условия. Об этом в пятницу сказала Trend тренер групповой команды Великобритании Холли Лоу.

«Условия для гимнастов в Баку очень хорошие, мы всем довольны. Организация соревнований - на высоком уровне. Все замечательно, и Национальная арена гимнастики, и сам город. Скажу, что зал у вас – прекрасный», - добавила тренер.

Комментируя выступления своих подопечных в первый день соревнований, Холли Лоу подчеркнула, что в целом она осталась довольна, хотя во время выступления гимнастов были допущены некоторые неточности.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку прошел первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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