В Баку определились финалисты Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в мужской индивидуальной программе

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе мужчин среди взрослых спортсменов, сообщает Trend.

В финал вышли Роман Семенов (Россия, 21.950 балла), Тимур Кулаев (Россия, 21.500 балла), Антонио Папазов (Болгария, 21.350 балла), Тихомир Баротев (Болгария, 21.300 балла), Флориан Бугальо (Франция, 21.200 балла), Давиде Наччи (Италия, 21.200 балла), Габриэль Боксер (Румыния, 20.950 балла), Стефан Костин Хустеа (Румыния, 20.800 балла).

Азербайджанские гимнасты Владимир Долматов (20.750 балла) и Эльчин Мамедов (19.100 балла) в финал не прошли, заняв 9 и 18 позиции соответственно.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступают во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова вышла в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

(Автор: Джани Бабаева)

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