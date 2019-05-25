В Баку определились финалисты Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди смешанных пар

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди взрослых спортсменов, выступающих в составе смешанных пар, сообщает Trend.

В финал вышли смешанная пара из Венгрии (22.050 балла), две пары из России (21.950 балла и 21.050 балла), две пары из Румынии (21.650 балла и 20.800 балла), две пары из Турции (21.500 балла и 21.200 балла) и пара из Болгарии (21.150 балла).

Азербайджан представили Имран Имранов и Медина Мустафаева, их результат составил 19.000 балла, они заняли 17 место.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступают во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова вышла в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

(Автор: Джани Бабаева)

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