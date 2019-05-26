Рад и счастлив, что завоевал золотую медаль - Антон Колобов

БАКУ /Trend/ - Очень рад и счастлив, что завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку. Об этом в воскресенье сказал Trend российский гимнаст Антон Колобов, занявший первое место на соревнования в индивидуальной программе мужчин среди юниоров.

«Было сложно и физически, и морально, но я справился. Соревнования проходят в прекрасной атмосфере, все заряжено позитивом. Очень помогла поддержка зрителей, отовсюду слышны аплодисменты», - сказал спортсмен.

Гимнаст также отметил, что в ходе визита успел совершить прогулку по Баку.

«Был рядом со Старым городом [Ичеришехер], погулял по набережной. Мне очень понравился Баку», - добавил он.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.