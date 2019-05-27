Посол Великобритании против политизации финала Лиги Европы в Баку

БАКУ/Trend/ - Надо было говорить о спорте, об игре клубов «Арсенал» и «Челси» в Баку, как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала в ходе брифинга посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс, отвечая на вопрос о политизации игры.

«Это очень большое достижение, что эти два клуба вышли в финал. «Арсенал» и «Челси» объединяют очень сильных игроков и разговоры должны были быть вокруг них»,- сказала она.

Крофтс отметила, что она всегда чувствовала себя в Азербайджане как дома.

«Моя семья, мои друзья приезжали сюда. Мы всегда чувствовали теплое отношение людей. Когда мы едем в общественном транспорте, люди уступают место»,- сказала она.

Далее, она отметила, что у Азербайджана большой опыт в проведении таких мероприятий.

Посол выразила уверенность, что в Баку пройдет грандиозная игра и все получат от нее удовольствие.

«Мы вплотную работаем с клубами «Арсенал» и «Челси», с АФФА, а также лондонской полицией, чтобы обеспечить визит большого количества болельщиков в Баку. Из Великобритании в Баку будут организованы четыре чартерных рейса. Более точная информация будет позже. Обычно во время таких игр клубы сами договариваются с частными компаниями для организации чартерных рейсов и они выполняются из небольших аэропортов»,- сказала она.

29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Ляман Зейналова )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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