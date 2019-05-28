Агентство продовольственной безопасности приняло дополнительные меры в связи с финалом Евролиги УЕФА-2019

28 мая 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности ужесточило меры по контролю в связи с финалом Лиги Европы УЕФА-2019.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, сотрудники ведомства встретились с представителями компаний, которые будут осуществлять торговлю продуктами питания и напитками в местах проведения мероприятий, ознакомились с состоянием мер продовольственной безопасности и дали соответствующие рекомендации.

Кроме этого, в отели, где остановятся члены команд, судьи, члены штаба УЕФА и представители СМИ, а также пункты общественного питания в фан-зонах в Зимнем саду и Парке Сахиль, переданы инструкции по соблюдению требований продовольственной безопасности. Аналогичные инструкции получили также компании-поставщики продуктов питания.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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