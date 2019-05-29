В Баку на финал Лиги Европы УЕФА болельщиков доставят специальные экспрессы

29 мая 2019 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транспортировка зрителей, купивших билеты на финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе, будет осуществляться экспрессами X1 и X2, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Лица, купившие билеты, смогут добраться до стадиона, воспользовавшись экспрессом Х1, отправляющимся от станции метро "Гара Гараев", экспрессом X2 - от станции метро "28 Мая".

Эта услуга будет доступна болельщикам с 19:00 до 23:00.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Бакметрополитен» планирует работать круглосуточно (Эксклюзив)
Общество 10:14
Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы УЕФА
Общество 09:05
Агентство продовольственной безопасности приняло дополнительные меры в связи с финалом Евролиги УЕФА-2019
Общество 28 мая 16:37
"Арсенал" - "Челси": прогнозы известных азербайджанских болельщиков – деятелей культуры
Спорт 28 мая 16:13
В среду временно изменится схема движения и конечные остановки ряда автобусных маршрутов в Баку
Общество 28 мая 13:03
Футболистов "Челси" встретили в Баку под удары нагары (ВИДЕО,ФОТО)
Спорт 28 мая 02:11
Лента новостей
«Бакметрополитен» планирует работать круглосуточно (Эксклюзив)
Общество 10:14
Хикмет Гаджиев: Для безопасности болельщиков финала Евролиги УЕФА в Баку приняты все меры
Политика 10:14
В Huawei заявили, что действия США не несут пользы для кибербезопасности
Другие страны 10:09
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10:01
Ученые из NASA разработали новый метод поиска экзопланет с подходящим для жизни климатом
Другие страны 09:45
Израиль: учителей обяжут получить степень магистра
Израиль 09:43
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели
Финансы 09:40
Кыргызстан и Япония обсудили вопросы трудоустройства граждан Кыргызстана
Центральная Азия 09:38
Эмомали Рахмон провел встречу с первым президентом Казахстана
Центральная Азия 09:34