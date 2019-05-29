В Баку на финал Лиги Европы УЕФА болельщиков доставят специальные экспрессы

БАКУ /Trend/ - Транспортировка зрителей, купивших билеты на финал Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе, будет осуществляться экспрессами X1 и X2, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Лица, купившие билеты, смогут добраться до стадиона, воспользовавшись экспрессом Х1, отправляющимся от станции метро "Гара Гараев", экспрессом X2 - от станции метро "28 Мая".

Эта услуга будет доступна болельщикам с 19:00 до 23:00.

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