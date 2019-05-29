В Азербайджане десятки лиц с инвалидностью отправлены на отдых за счет государства

29 мая 2019 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В продолжение деятельности министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана по обеспечению отдыхом лиц с инвалидностью, в центр отдыха, расположенный в Лянкяранском районе, отправлены еще 90 человек.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, упомянутые люди, имеющие инвалидность, выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву
за высокое внимание и заботу, проявленную к социально уязвимым группам населения, и, в том числе, за создание условий для их отдыха,

Эта деятельность министерства осуществляется в рамках "Программы по социальной защите и реабилитации лиц, имеющих инвалидность и детей с ограниченными возможностями здоровья".
В текущем году запланирована организация отдыха в течение 10 дней для 1200 человек в центрах отдыха страны. С середины мая 180 человек уже отправлены в центр отдыха, расположенный в Лянкяранском районе.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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