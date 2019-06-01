В Азербайджане начаты работы по подготовке закона "О высшем образовании"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начаты предварительные работы в связи с подготовкой законопроекта "О высшем образовании".

Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам науки и образования Азербайджана Иса Хабиббейли.

По его словам, во время летних каникул в Милли Меджлисе планируется разработка первичной версии проекта.

"Постараемся подготовить его за лето и представить его на осенней сессии Милли Меджлиса", - добавил председатель комитета.

Хабиббейли отметил, что один раздел закона "Об образовании", принятого в 2009 году, касается высшего образования.

"С 2009 года в системе мирового образования произошли большие изменения. Мы постараемся, чтобы в проекте нашли отражение изменения как в мировой практике, так и новшества и перспективы в азербайджанском образовании", - добавил он.

(Текст: Рауф Гулиев)

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