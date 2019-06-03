Завтра эти районы Баку могут частично остаться без газа

БАКУ /Trend/ - В Насиминском районе завтра будут перебои в подаче природного газа.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз», по поводу подключения новых газопроводов из полиэтилена диаметрами 400, 160 и 110 мм к источнику подачи газа на улице Асифа Магеррамова Насиминского района, завтра с 10:00 утра, на определенной части Тбилисского проспекта, улиц Первая и Вторая Алатава, 20 Января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Д.Мамедгулузаде и Г.Алиева будут перебои в подаче газа.

В связи с ремонтными работами, возможны и ограничения в подаче газа в Ясамальском и Наримановском районах. По окончанию ремонтных работ подача газа будет восстановлена.

По поводу вышеуказанных ограничений, ПО «Азеригаз» просит всех потребителей быть особенно внимательными при использовании бытового газа и соблюдать правила технической безопасности.

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: )

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