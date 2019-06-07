За 2 праздничных дня в Азербайджане перевезено свыше 28 тысяч пассажиров - госслужба

7 июня 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В период праздника Рамазан 5-6 июня, посредством 56 автовокзалов и автостанций страны, включая Бакинский международный автовокзал, была осуществлена перевозка 28 400 пассажиров, сообщила в пятницу Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

«Это количество пассажиров, перевезенных как из Баку в регионы, так и из регионов в столицу. Шестого июня было перевезено 15 620 пассажиров, из которых 11 920 направлялись из регионов в Баку в связи с последним праздничным днем, 3 700 человек были перевезены из столицы в регионы. В течение дня 718 человек воспользовались услугами международных рейсов», - отметила Аллахъярова.

Напомним, что ранее пресс-служба Госслужба сообщала, что продлила срок усиленного режима работы до 10 июня.

Отметим, что в связи с праздником Рамазан 5 и 6 июня были объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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