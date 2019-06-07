Госкомитет Азербайджана об итогах мониторингов в месяц Рамазан

7 июня 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинги соблюдения традиционных религиозных правил, проводившиеся в течение месяца Рамазан, не выявили серьезных нарушений. Об этом в пятницу сказал Trend зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров.

По его словам, до начала месяца Рамазан проводились встречи просветительского и пояснительного характера, профилактические беседы.

Гейдаров сказал, что в прежние годы нередко встречались случаи, когда использовались зарубежные календари месяца Рамазан. Он подчеркнул, что во время выполнения религиозных обрядов рекомендуется использовать только календарь Управления мусульман Кавказа (УМК).

«Календари, привезенные из других стран, не соответствуют географическому положению, традиционным религиозно-духовным ценностям нашей страны. Эти календари пропагандируют чуждую религиозную идеологию. В некоторых случаях люди, по незнанию, пользуются ими, но в последние годы подобных случаев выявляется меньше», - сказал он.

Напомним, что в Азербайджане первый день священного месяца Рамазан пришелся на 6 мая, а 5-6 июня в стране отметили праздник Рамазан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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