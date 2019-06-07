К концу года планируется завершение реставрации исторического комплекса ворот "Гоша Гала"

БАКУ /Trend/ - В "Ичеришехер" к концу года планируется завершение реставрационных и консервационных работ на участке исторического комплекса ворота «Гоша Гала».

Об этом журналистам сказал председатель администрации Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Акбаров, сообщает Trend в пятницу.

Акбаров отметил, что в последний раз реставрация этих ворот проводилась в 50-х годах: "Поэтому и пришло время новых восстановительных работ. Предпочитается реставрация с сохранением существующего памятника.

В этом году планируется завершение строительства и Бакинского ханского жилого комплекса, расположенного на площади Гоша Гала", - сказал глава администрации заповедника.

По его словам, на следующий год ожидается процесс реставрации и консервации каравансараев «Бухара» и «Молтаны». Также, баня «Гасым бей» известная, как «зеленая аптека», нуждается в восстановлении.

"Однако точная дата зависит от утверждения государственного бюджета на следующий год. Полное восстановление ворот Гоша Гала требует много времени. Для этого, как минимум, необходимо около 10 лет", - добавил Акбаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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