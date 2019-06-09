В Культурном центре СГБ покажут спектакль "Красная шапочка и Редмузи" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По просьбе юных зрителей в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) 14 июня, в 12:00 состоится показ детского спектакля "Красная шапочка и Редмузи", сообщили в воскресенье Trend в СГБ.

Отмечается, что будет всего лишь один сеанс и места ограничены. Цена билетов составляет 10 манатов, независимо от места.

Отметим, что полученные от продажи билетов средства будут использованы для благотворительной акции.

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