Мубариз Гурбанлы о "Галош пири": Это суеверие

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы прокомментировал видеозапись о происшествии в "Галош пири" в Геранбое.

В своем заявлении журналистам Гурбанлы сказал, что запись вызывает чувство сожаления. Он отметил, что у комитета не было информации о том, что там постоянно проводятся такие мероприятия:

"Местный отдел комитета провел расследование на месте и объяснил людям, что такие действия противозаконны и являются суеверием. Уверен, что и они сделали выводы и такое больше не повторится. Наличие элементов суеверия проистекает от того, что люди не очень разбираются в некоторых вопросах. Мы же знаем, что здоровье человека в его собственных руках и когда возникают проблемы следует обращаться к врачу".

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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