Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

14 июня 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу осадков не ожидается, умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным ветром, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным ветром, температура морской воды составит 21-22 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) умеренный северный ветер днем также сменится северо-восточным ветром, температура морской воды составит 23-24 градуса.

Вечером в некоторых северных и западных районах страны ожидается дождь, местами возможны ливни, грозы и град. Западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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