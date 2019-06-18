В парламент Азербайджана направлен документ о предотвращении насилия над детьми

Аппарат омбудсмена направил в Милли Меджлис ( парламент) документ по предотвращению насилия над детьми

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказала омбудсмен Эльмира Сулейманова, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что в Азербайджане принято три стратегических документа по защите прав человека. До сих пор со стороны омбудсменов в государственные органы было направлено 700 предложений. Большинство из них были реализованы.

По словам уполномоченного, до сегодняшнего дня в Азербайджане было принято 11 актов об амнистии и это коснулось тысяч людей.

Сулейманова заявила, что соблюдение законов в нашей стране, уважение принципа верховенства права будет служить гарантом внутренней безопасности. В результате реформ, реализуемых нашим Президентом, выросли пенсии и повышена заработная плата.

Омбудсмен также добавила, что совместное сотрудничество важно для установления мира. "Мир - мечта каждого народа. И это также мечта Азербайджанского государства», - сказала она

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