В парламент Азербайджана направлен документ о предотвращении насилия над детьми

18 июня 2019 19:29 (UTC+04:00)

Аппарат омбудсмена направил в Милли Меджлис ( парламент) документ по предотвращению насилия над детьми

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказала омбудсмен Эльмира Сулейманова, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что в Азербайджане принято три стратегических документа по защите прав человека. До сих пор со стороны омбудсменов в государственные органы было направлено 700 предложений. Большинство из них были реализованы.

По словам уполномоченного, до сегодняшнего дня в Азербайджане было принято 11 актов об амнистии и это коснулось тысяч людей.

Сулейманова заявила, что соблюдение законов в нашей стране, уважение принципа верховенства права будет служить гарантом внутренней безопасности. В результате реформ, реализуемых нашим Президентом, выросли пенсии и повышена заработная плата.

Омбудсмен также добавила, что совместное сотрудничество важно для установления мира. "Мир - мечта каждого народа. И это также мечта Азербайджанского государства», - сказала она

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сохранение нацменьшинств - неотъемлемая часть политики Азербайджана - депутат
Политика 17:59
Главный омбудсмен Турции о несправедливости в мире, и в отношении Азербайджана
Политика 16:09
Хиджран Гусейнова о роли женщин в общественной жизни Азербайджана
Общество 15:19
Севиндж Гасанова: Оккупация азербайджанских земель препятствует устойчивому развитию в регионе
Политика 14:38
Бахар Мурадова: Неконструктивная позиция Армении продолжает угрожать устойчивому миру
Политика 13:41
Али Ахмедов о роли омбудсменов мира в деле обеспечения прав азербайджанцев-беженцев и вынужденных переселенцев
Политика 13:16
Лента новостей
Узбекско-корейское СП продлевает тендер на закупку запчастей
Тендеры 20:18
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы учителей
Политика 20:17
Рамиз Мехтиев встретился с секретарем Совета безопасности России
Политика 20:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета
Политика 20:03
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной зарплаты
Политика 19:37
США анонсировали в Баку возвращение во Всемирную туристскую организацию
Политика 18:53
Чистая прибыль Азербайджана от продажи углеводородов в 2018 году составила почти $9,8 млрд
Экономика 18:45
Азербайджанская армия полностью контролирует «широкомасштабные» военные учения Армении (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 18:42
Азербайджан, Россия и Иран обсудили совместную железнодорожную дорогу
Экономика 18:26