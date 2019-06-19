Азербайджан и Франция будут производить бронетехнику

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представлен на престижной выставке военной авиации "Paris Air Show-2019" в Париже, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности.

В рамках выставки советник миноборонпрома Фаррух Везиров встретился с руководством французских компаний Nexter, Thales, CS Communication, Lacroix и турецкой TAİ, с которыми обсудил вопросы военно-технического сотрудничества.

Во время встречи с руководством Nexter были обсуждены вопросы совместного производства на предприятиях миноборонпрома Азербайджана продукции оборонного назначения, в том числе, колесной бронетехники, производства различных роботизированных видов вооружений на морских и воздушных носителях.

Стороны обозначили «дорожную карту» для реализации этих проектов.

В ходе встречи было решено продолжить переговоры в рамках запланированного на июль визита в Азербайджан экспертов Nexter.

Во время встречи с руководством Thales стороны обсудили вопросы, связанные с созданием регионального сервисного центра по обслуживанию и ремонту продукции компании в Азербайджане и соседних странах.

В то же время прошли переговоры о создании совместного производства различных видов систем наблюдения и радиолокации.

В ходе визита также состоялась встреча с представителями итальянской Leonardo, на которой были продолжены переговоры о совместных проектах, проведенные в начале июня в министерстве с руководством компании.

Кроме того, состоялись переговоры с Airbus - крупнейшей транснациональной авиакомпанией в Европе, и достигнуто соглашение о реализации проектов в аэрокосмическом секторе, и стороны договорились провести следующий этап обсуждений в Азербайджане с участием экспертов обеих сторон.

В ходе визита состоялась встреча с начальником Управления международного сотрудничества министерства обороны Франции Томасом Лорне.

Стороны обсудили развитие военно-технического сотрудничества между двумя странами.

На встречах Фарруха Везирова сопровождал военный атташе Франции в Азербайджане, полковник-лейтенант Дэнни Пит.

Парижская выставка продолжит работу до 23 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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