ИВ: В Шамахе строятся 288 домов и квартир для семей, лишенных жилья после землетрясения

БАКУ /Trend/ - В Шамахинском районе Азербайджана продолжается восстановление частных домов, разрушенных в результате землетрясения. Об этом в четверг сказал Trend главный архитектор Исполнительной власти Шамахинского района, зампред районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям Рустам Алиев.

По словам главного архитектора, сегодня в районе продолжается строительство новых домов: «В результате землетрясения в полностью аварийное состояние пришли 351 домов, 114 из которых были снесены и на их месте строится новое жилье. Комиссия приняла решение о том, что 1338 пострадавших домов можно восстановить, 2311 – нуждаются в ремонте. Кроме того, Комиссия осмотрела 1875 домов, признав их состояние удовлетворительным».

Алиев также добавил, что для семей, чьи дома пришли в аварийное состояние в результате землетрясения в Шамахы, строятся 174 квартиры в трех двух, - четырех и пятиэтажных зданиях.

Отметим, что пятого февраля в семи километрах южнее Пиргулинской станции – на территории Агсуинского района произошло землетрясение силой 4,4 балла.

Землетрясение ощущалось в эпицентре силой около пяти баллов, а в прилегающих районах – 4,3 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

В тот же день в девяти километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллинского района было зарегистрировано землетрясение

9 и 11 февраля в 8-9 километрах юго-западнее и западнее Пиргулинской станции произошли подземные толчки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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