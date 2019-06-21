В результате ДТП в Баку поврежден надземный пешеходный переход

21 июня 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Гарадагском районе Баку произошло ДТП. Как сообщает Trend, происшествие зафиксировано на 13 километре трассы Баку-Алят-Астара.

"КамАЗ", перевозивший металлолом и движущийся в направлении Баку врезался в надземный пешеходный переход рядом со зданием ВМС Азербайджана. В результате столкновения переход был поврежден.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, по данному факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев)

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