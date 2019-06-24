Завтра в Азербайджане сохранится 40-градусная жара

24 июня 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер, температура морской воды составит 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также ожидается северо-западный ветер, температура морской воды составит 25-26 градусов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные грозовые дожди, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 23-28 тепла.

Несмотря на дискомфорт от жаркой погоды для метеозависимых людей на Абшеронском полуострове, умеренный северный ветер будет положительным фактором.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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