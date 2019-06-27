Азербайджанский боксер вышел в полуфинал II Европейских игр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (81 кг.) вышел в полуфинал II Европейских игр, которые проходятся в столице Беларуси - Минске, сообщает Trend.

Домингес, оказавшись сильнее представителя Бельгии Зияда Эль Мохорла (5:0), прошел в полуфинал соревнований.

В полуфинале, который состоится 28 июня, азербайджанский боксер встретится с представителем Италии Симоне Фьори.

Отметим, что ранее другой азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор (69 кг.) также вышел в полуфинал.

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