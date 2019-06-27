Началась регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру вузов Азербайджана

27 июня 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 27 июня по 10 июля (исключая субботу и воскресенье) поступившие в магистратуру вузов Азербайджана должны представить необходимые документы в учебные заведения, в которые приняты, и пройти регистрацию, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Бакалавры, не представившие документы и не прошедшие регистрацию в указанный срок, будут исключены из списка поступивших.

О списке необходимых документов бакалавры могут узнать в тех учебных заведениях, в которые поступили.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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