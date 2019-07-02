Закир Гасанов посетил мать Национального героя Азербайджана, проходящую лечение в Минске (ФОТО)

2 июля 2019 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, находящийся в Беларуси с визитом по случаю Дня независимости страны министр обороны Закир Гасанов, посетил мать Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича Киму Андреевну Давидович, проходящую лечение в Минской клинической больнице, передает во вторник Trend.

Во время визита министр Закир Гасанов преподнес Киме Андреевне цветы, а также гостинцы из Азербайджана. В палате, за чайным столом, Закир Гасанов подробно расспросил Киму Андреевну о ее здоровье и лечении, а также других заботах. В беседе Закир Гасанов особо подчеркнул, что память об Анатолии Давидовиче является символом нерушимой дружбы между братскими народами Азербайджана и Беларуси.

Во время визита Закир Гасанов также говорил с главным врачом клиники, врачами, а также медперсоналом, непосредственно проводящими лечение Кимы Андреевны, отметив, что азербайджанская сторона возьмет на себя все возникшие расходы.

В свою очередь Кима Андреевна поблагодарила министра, руководство министерства обороны Азербайджана, а также военного атташе посольства Азербайджана в Беларуси за постоянную заботу и сохранение памяти о ее сыне.

Анатолий Давидович погиб в боях за территориальную целостность Азербайджана в 1992-ом году. Указом Президента Азербайджана ему посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

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