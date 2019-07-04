В рамках сессии ЮНЕСКО в Баку открылась книжная выставка

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО состоялась церемония открытия первого Республиканского фестиваля ремесел, сообщает в четверг Trend.

Перед церемонией открытия гости ознакомились с уличной книжной выставкой «Азербайджанское народное творчество», организованной при Национальной библиотеке.

После ознакомления с выставкой министр Абульфас Гараев отметил важность издания столь ценных книг, рассказывающих о шедеврах народного творчества, высоко оценил издание на различных языках и изящное оформление таких книг как «Азербайджанские ковры – Карабахская школа», «Азербайджанские ковры – Иреванская школа».

На выставке демонстрируются книги на азербайджанском и иностранных языках по образцам азербайджанского народного творчества.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

В рамках сессии организуются и проводятся различные культурные мероприятия.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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