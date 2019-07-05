Демонтаж сгоревшего т/ц завершится на следующей неделе (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО)

5 июля 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Демонтаж сгоревшего торгового центра «Диглас» в Баку может завершиться на следующей неделе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на хозяйственный отдел Исполнительной власти Низаминского района.

В структуре отметили, что работа наполовину закончена. «Остается демонтировать первый этаж и снести подвал. Снос второго этажа практически завершен, остались только опоры. Думаем, на следующей неделе демонтаж здания будет завершен, сказали в структуре.

Источник также сообщил, что строительный мусор - щебень, песок и металлические детали отвозятся на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов или другую территорию, с которой достигнута договоренность.

Напомним, что 26 марта в торговом центре «Диглас» произошел сильный пожар, во время которого, кроме центра, сгорели и прилегающие строения. Четвертого апреля было принято решение о сносе здания.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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