С начала года в Азербайджане родились 1238 близнецов и 36 тройняшек

БАКУ /Trend/ - С января по май этого года в Азербайджане родились 1 238 близнецов и 36 тройняшек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

За пять месяцев районные (городские) отделы регистрации минюста зарегистрировали 56 254 новорожденных.

На каждые тысячу человек населения этот показатель остался неизменным по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (13,7).

(Автор: Ильхама Исаабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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