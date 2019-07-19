Бакметрополитен выделит дополнительные поезда в дни Европейского юношеского фестиваля

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением в Баку XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля ЗАО «Бакинский метрополитен» составил оперативный план на 20 -28 июля, в котором учтен круг охвата соревнований, мест их проведения, основных направлений перемещения гостей, и других сфер, отвечающих за организацию движения поездов и регулирование пассажиропотока, сообщили в пятницу Trend в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Станции и метрополитена и электрическое депо будут работать в усиленном режиме. В случае надобности, запланировано привлечение дополнительной рабочей силы и технических средств, в том числе, в случае надобности, выделение резервных поездов

На станциях метро, расположенным вблизи с местами проведения соревнований, в центральной части Баку, и где ожидается основной пассажиропоток, составлены графики дежурств и планируется выделить дополнительный рабочий персонал. Также разработан и подготовлен план работы, интегрированный с наземным общественным транспортом в дни церемоний открытия и закрытия фестиваля

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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