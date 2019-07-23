EYOF Баку 2019: Это мое лучшее выступление – азербайджанский гимнаст

23 июля 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Агакязым Рустамов остался доволен своим выступлением на соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Баку 2019, сообщает Trend.

«Выступал на трех снарядах – вольные упражнения, конь и опорный прыжок. У меня это третьи соревнования, и могу сказать, что сегодня мое лучшее выступление», - отметил спортсмен, занимающийся гимнастикой одиннадцать лет.

Агакязым Рустамов подчеркнул, что на соревнованиях все соперники – сильные.

«Гимнасты приехали со всей Европы, и конечно соперники сильные. Основными соперниками считаю представителей Украины и России», - добавил он.

Отметим, что во вторник в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Баку 2019 в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках EYOF Баку 2019 пройдут 23-27 июля. Азербайджан на них представляют четыре спортсмена – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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