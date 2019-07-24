Завтра в Азербайджане будет до 39 градусов тепла

24 июля 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, северный ветер временами будет усиливаться, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в ряде горных районов ожидаются грозовые дожди, возможен град. Западный ветер местами усилится.

Ночью - 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 23 июля 13:24
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 22 июля 14:55
Завтра в Азербайджане будет до 41 градуса тепла
Общество 21 июля 13:20
Завтра в Баку усилится северо-западный ветер
Общество 19 июля 13:24
Завтра в Азербайджане 40 градусов тепла
Общество 18 июля 14:16
Завтра в Азербайджане будет еще жарче
Общество 17 июля 14:01
Лента новостей
Инвалидам Карабахской войны вручены ключи от 50 автомобилей марки "Xазар" (ФОТО)
Общество 13:47
В Азербайджане впервые дрон применили для опыления химикатами хлопчатника (ФОТО)
Экономика 13:45
В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу
Другие страны 13:37
На что живут продажные «борцы за демократию»: факты и цифры - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 13:34
Азербайджанская легкоатлетка вышла в финал "EYOF Баку 2019"
Общество 13:30
TANAP удостоен престижной награды
Энергетика 13:21
Компания « Аккорд» построит крупный агрокомплекс в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 13:19
Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
Другие страны 13:13
Азербайджанские строительные компании активно осваивают внешние рынки
Экономика 13:12