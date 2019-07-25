EYOF Baku 2019: Российская гимнастка заняла первое место в индивидуальном многоборье – церемония награждения (ФОТО)

25 июля 2019 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике среди женщин в индивидуальном многоборье, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, сообщает Trend .
Золотую медаль в индивидуальном многоборье завоевала представительница России Виктория Листунова, серебряная медаль у представительницы Великобритании Ондин Ачампонг, «бронзу» взяла российская спортсменка Яна Ворона.

В четверг в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 в Национальной арене гимнастики прошли финалы мужского и женского индивидуального многоборья.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.
В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.
(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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