Минобороны Азербайджана: Распространенное в соцсетях видео в связи с крушением МиГ-29 является фейком

БАКУ /Trend/ - Самолет МиГ-29 поднялся в воздух ночью и учебно-тренировочные полеты тоже выполнялись ночью, а на видео ясно видно, что съемка произведена в дневное время суток.

Об этом сказали в министерстве обороны Азербайджана в связи с видео, распространившимся в соцсетях, на котором якобы запечатлен момент крушения самолета МиГ-29, сообщает в пятницу Trend.

В министерстве подчеркнули, что распространенное видео является фейком. «На видео отчетливо видно, что съемка проводится днем, что не соответствует времени проведения полета», - сказали в ведомстве.

Минобороны Азербайджана призвало общественность не верить и не делиться этим видео.

Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов, упав в Каспийское море.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом, он исчез с радаров.

По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Для поиска и спасения пилота проводятся неотложные мероприятия.

Созданная по поручению министра обороны комиссия, расследует причины авиакатастрофы.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников Военной прокуратуры, начаты следственные действия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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