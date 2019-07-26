Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 22-25, днем - 30-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 55-60 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, возможен град, ветер восточный.

Ночью - 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 14-18, днем - 22-27 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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