В Киноцентре "Низами" презентуют фильм, посвященный 50-летию прихода к политической власти великого лидера Гейдара Алиева

29 июля 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 50-летием прихода к политической власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева министерство культуры подготовило видеофильм "Müstəqil vətənin memarı" («Архитектор независимой Родины»), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкультуры.

Фильм о различных моментах жизни и деятельности великого лидера будет презентован 30 июля в 19:00 в Киноцентре "Низами".

(Текст: Кямаля Сеидова)

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