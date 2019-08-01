Назначен новый пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

1 августа 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заседании ЗАО «Азербайджанские железные дороги», наряду с текущими, были рассмотрены также организационные вопросы, сообщает Trend.

В результате структурных и кадровых реформ департамент по связям с общественностью ЗАО был упразднен и вместо него был создан пресс-секретариат.

Натаван Байрамова назначена на должность руководителя пресс-секретариата соответствующим распоряжением председателя ЗАО Джавида Гурбанова.

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