Число отравившихся в Габале достигло 89 человек

Баку/Trend/ - Число обратившихся в центральную районную больницу в связи с отравлением на свадьбе в селе Зергерли Габалинского района достигло 89 человек.

Из обратившихся 19 женщин и 8 детей, остальные мужчины, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

Всем обратившимся в Габалинскую центральную районную больницу оказана соответствующая помощь. В настоящее время в больнице продолжается лечение Аскерова Байрама Билал оглу 2004 года рождения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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