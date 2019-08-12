Минсельхоз Азербайджана проводит ярмарки по случаю праздника Гурбан

12 августа 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" министерства сельского хозяйства в связи с праздником Гурбан проводит ярмарки.

Как сообщили Trend в министерстве, основная цель ярмарок заключается в полном обеспечении спроса малоимущих семей на жертвенных животных, предотвращении возможного искусственного роста цен.

Так, цены на ярмарках составляют 160, 170 и 180 манатов в зависимости от веса животного. В целом по линии министерства сельского хозяйства фермеры выставили на продажу более 25 тысяч овец. Также гражданам предоставлена возможность произвести заказ и сделать бронь посредством интернета.

Подробности можно узнать по ссылке https://kenddenshehere.az/qurbanliq

С учетом высокого спроса граждан прием заказов был продлен до 23:59 11 августа.

Ярмарки будут работать в разных точках страны с 12 по 13 августа. Они организованы рядом с пунктами продажи и забоя скота, созданными Агентством пищевой безопасности.

В пунктах продажи и забоя специалистами Агентства аграрных услуг проводятся дезинфекционные работы. Основная цель этих работ - обеспечение эпизоотической стабильности на территории страны и профилактика инфекционных заболеваний.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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